Emiliano Boscato apuntó fuerte contra Cristian U, su excompañero de GH, tras la muerte de su padre: "Todo es parte de un show"

Un exparticipante de GH 2011, Emiliano Boscatto, opinó sobre la dramática situación a la que su excompañero, Cristian U, tuvo que hacerle frente el fin de semana. ¿Qué le ocurrió? La ambulancia habría tardado tanto que Cristian tuvo que llevar en su auto a su papá al hospital. Acto seguido, lamentablemente, el hombre falleció.

Luego de que el mediático confirmara que iniciará acciones legales por "abandono de persona", Emiliano charló con PrimiciasYa y opinó sin filtro sobre la actitud de Cristian tras el fallecimiento de su padre.

"Entiendo que los tiempos cambian. Antes lograr grabar un OVNI o algo paranormal era un gran suceso. Pero ahora que todos tenemos una cámara en nuestras manos creo que nos hemos ido al otro extremo. La gente graba peleas, robos, muertes... Lo malo es darle prioridad a grabar en vez de ayudar o involucrarse", dijo Emiliano.

"Creo que a los que nos gustan las cámaras algunas cosas nos juegan a favor a la hora de que sea una noticia pero hay ciertos límites. Las cosas pasan solo que no comparto la necesidad de ir al extremo por un segundo más de fama. Más aún cuando ya tuviste demasiada", dijo en una charla con PrimiciasYa deslizando que no estaba de acuerdo con Cristian por haber compartido públicamente lo que ocurría con su papá.

EMILIANO BOSCATTO FUE MUY CRÍTICO CON CRISTIAN U

Acto seguido, apuntó directamente contra su excompañero; sin filtro y remarcando que fue todo parte de "un show".

"Acabo de ver la noticia de mi ex compañero de Gran Hermano y me ha resultado muy fuerte ver esas imágenes. Pero realmente creo que es es todo parte de un show que estamos acostumbrados a ver de él. Que si mete la novia en el baúl de un taxi, que si salva un perro, que si es DJ en fiestas ilegales... Siento mucho lo de su padre pero lo de grabarlo todo me hace ruido", sentenció, muy picante.

Además, cerró fulminando a Cristian por cómo está atravesando su duelo a horas de la muerte del padre.

"Si realmente te sucede algo así, no estás al otro día paseando por todos los programas. Hay una cosa que se llama duelo y creo que se hace de otra manera", sentenció.