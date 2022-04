Emilia Mernes habló sobre los trastornos alimenticios que sufrió: "La pasé mal"

En un mano a mano por streaming con Coscu, Emilia Mernes reveló que sufrió trastornos alimenticios y contó cómo pudo dimensionar lo que le estaba sucediendo.

“Tenía atracones de comida, comía por ansiedad, después me sentía mal pero me encerraba a comer. Y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y viera que estaba más gorda”, expresó en diálogo con Coscu.

Luego, la cantante detalló: “Me daba vergüenza que vieran mis brazos, imaginate mi cabeza como estaba, estaba re mal, la pasé mal, pero después entendí que no era así y que no pasa nada”.

EMILIA MERNES CONTÓ CÓMO LOGRÓ SUPERAR A LOS ESTEREOTIPOS DE BELLEZA IMPUESTOS

Emilia Mernes contó en las redes sociales cómo lidia con los estereotipos de belleza impuestos en la sociedad.

“La gente me pone en ese lugar de la mujer argentina, que tenés que cumplir un estereotipo, usar un tipo de ropa y eso me rompió la cabeza. Son cosas que te impone la sociedad y son una estupidez, y ya está, me lo paso por el…”, dijo en el streaming.