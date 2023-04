Eloy Rivera recibió el alta médica tras las siete puñaladas por el supuesto ataque a su ex: "Quiso matarme"

Por más que Eloy Rivera recibió siete puñaladas de parte del novio de su expareja, el ex Gran Hermano 2015 quedó imputado por el intento de femicidio de Thalía De Mario, y habló esposado y dentro de un patrullero al salir con el alta del Hospital Fernández.

"Obvio que soy inocente. No intenté matar a mi ex", exclamó Eloy en las puertas de la comisaría 14 de Belgrano, donde tenía que ser fichado luego de la grave denuncia que le hizo su expareja.

Entonces, Rivera se defendió argumentado que cayó en una supuesta trampa que había pergeñado Thalía a sabiendas de que tenía una restricción de acercamiento perimetral: "Ella me mintió. Franco Coronel me apuñaló".

"Mi ex está re loca, me quería matar. ¿Cómo me va a querer matar?", gritó Eloy Rivera sobre Thalía De Mario.

ELOY RIVERA FUE DADO DE ALTA TRAS RECIBIR SIETE PUÑALADAS Y QUEDÓ DETENIDO

Por otra parte, el periodista Santiago Riva Roy contó en Socios del Espectáculo que cuando Eloy Rivera llegó a la comisaría le dijeron que ahí no había "lugar para alojarlo".

Por eso, el ex Gran Hermano 2015 permanece en la Alcaldía 12, "donde va a ser indagado por el fiscal por videollamada" por el cargo de tentativa de femicidio.

"Estaba muriéndose de dolor, le seguían limpiando las heridas. La oreja se la desprendió", concluyó el periodista sobre Eloy Rivera tras recibir siete puñaladas con un cuchillo casero de parte de Franco Coronel, el novio de Thalía De Mario, su ex.