Eliana Guercio contó la verdad sobre los viajes de los familiares de los futbolistas de la Selección al Mundial

Desde la semana pasada, Eliana Guercio se sumó como integrante de El Club del Moro (La 100), el ciclo radial de Santiago del Moro, luego de que con su marido Sergio Romero y su familia se instalaran nuevamente en Argentina. En el programa la exbailarina reveló cómo son los viajes de los familiares de los jugadores de la Selección para el Mundial.

“Yo solamente fui al Mundial de Brasil, a Sudáfrica no fui. Ir a un Mundial es increíble, alucinante”, recordó la exvedette. “¿Es cierto que a los familiares los llevan en aviones especiales?”, indagó el conductor.

“En ese Mundial, particularmente, había una organización espectacular. No sé cómo habrán sido los demás, pero en el de 2018 cada jugador podía llevar diez personas acompañándote”, aseveró, sorprendiendo a todos pero con un detalle no menor. “Obviamente se pagaba cada uno su parte, pero estaba muy organizado porque nos encontrábamos todas las familias”, confesó.

“¡Yo pensé que iban gratis los familiares!”, exclamó Santiago, sorprendido, pero Eliana lo desmintió. “No, no. Ese es un gran mito que cuando viajan los jugadores al país traen a toda la familia paga. No, no es cierto”, lanzó, rotunda.

“En ese Mundial en particular lo que sucedió fue que, en el caso de llegar a la final, los familiares no iban a pagar lo que se gastaba por viajar. Sucedió eso y no nos cobraron ni un peso”, contó, sobre la final que disputó Argentina en la última Copa del Mundo.

“Si no llegaban a la final había que pagarse cada uno su pasaje y su hotel. Como llegamos a la final no nos cobraron nada, por eso lo estoy aclarando, pero en el caso de que no se llegara a la final cada uno tenía que cubrir sus gastos como corresponde”, concluyó. ¿Pasará lo mismo en Qatar 2022?