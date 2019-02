Pese a que mantuvieron la relación en el más absoluto secreto durante dos años (con algunas idas y vueltas), a comienzos de este año se conocía a la mujer que logró conquistar el corazón de Chano Charpentier (37): se trata de Elena Roca (23), modelo, periodista y ex Miss Mundo.

Pero las últimas noticias no son buenas. Invitada a Chismoses, el programa que conduce Luciana Salazar por Net TV, la jujeña sorprendió al reconocer que el noviazgo con el artista no está pasando por el mejor momento: "Con Chano estamos en un impasse por temas laborales. Él está abocado cien por ciento a su disco y ahora quiere sacar uno nuevo. Me dice 'estoy todo el tiempo trabajando y no tengo tiempo'. Y la verdad, yo soy re posesiva con mis relaciones. A mí me encanta estar encima, cocinar, llamar a la persona, estar con él y compartir momentos".

"Estoy enamorada de Chano y creo que él también. Hay mucho cariño, pero decidimos los dos tomarnos un tiempo. Estoy triste", agregó. Y cuando le preguntaron si en este impasse cada uno puede estar con otra persona, respondió: "Me muero si me entero de algo".

Por último, Elena reconoció que su historia de amor con Chano tiene varios capítulos: "Con Chano estamos juntos hace dos años, pero siempre con idas y vueltas. Es difícil cuando me preguntan esto, porque siempre fue una relación atemporal. Ahora nos tomamos un impasse hace muy poquito, pero nos seguimos hablando. Nos hablamos, nos mandamos emojis con corazoncitos y el Día de los Enamorados un 'te amo'".

¿Le darán otra oportunidad al amor Elena Roca y Chano Charpentier?