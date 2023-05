"Él dormía en un sillón y estaba abandonado": la defensa de la amiga de Antonio Gasalla, acusada de desvalijarlo

El mal momento de salud de Antonio Gasalla (82) se sumó a la polémica por los robos y estafas que sufrió el actor, de la cual se defendió de forma contundente la amiga acusada por los faltantes en el hogar del artista.

"Le hice mucho bien a Antonio y lo probaré", desafió Julia Elena Díaz (70) a través de una presentación ante la Justicia.

"Estaba abandonado en lo personal, afectivo y la salud. No tenía condiciones en su cama y dormía en un sillón. No tenía celular ni contacto con sus pares o amigos. No tenía televisor ni la ropa en condiciones", continuó.

Así fue que en Socios del Espectáculo leyeron la grave acusación de Julia Elena Díaz contra la familia de Antonio Gasalla: "Comía solo a diario, y comida comprada o en un restaurante. No comía nada casero o sano. No tomaba medicamentos".

QUIÉN ES LA AMIGA DE ANTONIO GASALLA QUE NEGÓ HABERLO DESVALIJADO

Julia Elena Díaz hizo la presentación en el mismo juzgado civil en donde la familia de Antonio Gasalla hizo el planteo de insanía de él debido al progresivo avance del Alzheimer.

La mujer se había hecho amiga de Gasalla en el último tiempo, y fue desalojada por vía judicial para que deje de convivir con el cómico.

Sin una denuncia concreta, la familia de Antonio Gasalla sospecha que habría sido Julia Elena Díaz una de las personas que le vaciaron dos cajas fuertes, robado obras de arte, muebles y otros valores.