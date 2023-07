Eduardo Feinmann recordó en vivo con el Negro Oro su tremenda pelea: "Casi nos agarramos a las trompadas"

La amistad de Eduardo Feinmann con el Oscar González Oro nació en pleno éxito de Radio 10 en los años noventa. Sin embargo, no han estado ajenos a las peleas. El periodista llamó al conductor de Nosotros a la mañana por el Día del Amigo y terminaron hablando de un episodio muy picante.

Luego de dedicarse palabras afectuosas por la fecha, el polémico periodista recordó su enfrentamiento más duro. “Con el Negro un día casi nos agarramos a las trompadas al aire. Fue hace mil años, pero fue un lindo momento radial”, contó, divertido.

“Fue hace mil años”, remarcó el animador, que se mostró feliz por el saludo de su amigo. “Benedetti decía ‘tu bien sabes que el mundo y yo te queremos, pero yo te quiero un poquito más que el mundo”, concluyó el Negro.

CINTHIA FERNÁNDEZ SE SACÓ CHISPAS CON UN INVITADO Y SE PELEÓ CON EL NEGRO ORO

El Pollo Álvarez se despidió de la conducción de Nosotros a la mañana y Oscar González Oro se hizo cargo desde este lunes del ciclo. Este martes se vivió un tenso momento cuando Cinthia Fernández tuvo un encontronazo con el conductor, en medio de una pelea con un polémico entrevistado.

La pelea se dio con el hermano de un joven de 24 años, que se suicidió después de que se viralice un video donde se lo ve pegándole una patada en la cabeza a un árbitro en un partido de fútbol amateur. El hombre, en medio del desconsuelo, defendía el accionar de su hermano y la panelista lo cruzó con vehemencia.

“Esa ‘varona’ está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca y la bronca la generó el referí”, lanzaba. “No sea irrespetuosa. Usted está juzgando a mi hermanito y no sea irrespetuosa. Cuando yo hablo, usted se calla”, mientras Cinthia estallaba.

“Esa ‘varona’ está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca y la bronca la generó el referí”. G-plus

FUERTE CRUCE DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON EL NEGRO GONZÁLEZ ORO

“Voy a juzgar que le dio una patada en la cabeza”, repetía, mientras el Negro Oro le pedía que no se cruce con el invitado que estaba en un móvil. “Me callo solo porque me están callando”, señaló, mientras el entrevistado la llamaba “varona” y la cuestionaba.

“Me llamo Cinthia. Me callo porque parece que todos los hombres me están callando y no puedo ejercer mi derecho”, lanzó la panelista, muy molesta mientras él decía que “una patada o dos no es nada”.

El conductor, molesto por el desorden al aire, le pidió a Cinthia que deje hablar al invitado. “Dejame que me diga qué llamado recibió el hermano”, le pidió el Negro y ella se molestó. “Bueno, listo. No pregunto”, arremetió. “Como vos quieras, pero no interrumpas”, cerró el momento el Negro. ¡Tremendo!