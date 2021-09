Edith Hermida, lapidaria con la actitud de Martin Salwe frente a Sofía Jujuy Jiménez: "Le dije que no me gusta lo que hace y que no lo quiero"

Edith Hermida habló sin filtros de Martín Salwe y su conquista a Sofía Jujuy Jiménez en La Academia. En Bendita TV, la panelista reveló que llamó la atención del locutor cuando se lo cruzó por sus actitudes con la modelo en televisión y contó qué fue lo que le dijo.

“Yo me lo crucé los otros días en el pasillo aca en el canal y le dije 'no me gusta lo que está haciendo' este chico Martín, se lo dije y me dijo ‘vos no me querés’ y le dije ‘sí, tenés razón, no te quiero’”, comentó la periodista en la emisión de Canal 9 respecto a la charla corta que tuvo con Salwe.

Por su parte, Lola Cordero se sumó al debate y opinó que considera que Martín solo está buscando fama en ShowMatch. “Él está tratando de conquistar los cinco minutos de cámara que le da Marcelo Tinelli”, expresó y Edhit sentenció: “Sí, estoy totalmente de acuerdo con la gallega”.