Edith Hermida, fulminante con el baile del caño de Pampita en La Academia: "Tiene la necesidad frívola de seguir pareciendo sensual"

El baile del caño de Pampita en La Academia de ShowMatch generó conmoción y críticas entre las panelistas de los ciclos de TV, que cuestionaron la decisión de la jurado de hacer esa dificilísima performance a poco más de quince días de dar a luz. En este marco, Edith Hermida arremetió contra la modelo al considerar que su decisión minimizó la lucha de las mujeres para conseguir la licencia por maternidad y la fulminó al considerar que tenía “una necesidad de seguir mostrándose sexy”.

“Pampita, primero tiene un cuerpo privilegiado y segundo me pregunto si ella lo hace porque hay una demanda de afuera o lo hace por placer”, dijo Any Ventura al finalizar el informe sobre el baile del caño de Pampita. “Una persona que tiene ocho baños no lo hace por necesidad. Quiere sentirse activa”, consideró por su parte Beto Casella.

“A mí, en lo personal, me cuesta empatizar con esta Pampita porque, como dijo Cinthia Fernández, el cuerpo de las mujeres tarda en volver a la normalidad. No confío en el médico de Pampita”, protestó Edith Hermida. “Me parece que las mujeres luchamos un montón para tener esos tres meses de licencia, que es lo que corresponde, porque a las mujeres le cambia mucho el cuerpo durante nueve meses preparándola para lo que está por venir”, agregó la periodista.

“Yo tuve una hija a los 27 años y volví a trabajar a los diez días, y a la semana me fui a hacer un programa en vivo y al mes me fui a hacer un móvil y me costó mucho, fue mucho esfuerzo. Fue por necesidad, yo también lo hice”, confesó Edith Hermida, mientras que Beto Casella le decía que quizá Pampita “tenía otra motivación”. “Tiene una motivación más frívola para mí, no necesita la plata. Tiene una necesidad de seguir mostrándose sexy más allá de todo. Tiene una necesidad narcisista y no me gusta, y no empatizo con ella, y opino porque el aire es gratis y soy panelista”, concluyó.