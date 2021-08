Edith Hermida criticó a Roberto García Moritán: "No me gusta como hombre, no me atrae que sea tan meloso"

La ácida mirada de Edith Hermida se posó sobre Pampita en los últimos días, y de rebote la ligó Roberto García Moritán, el flamante padre de Ana.

Luego de despacharse toda la semana en Bendita contra la jurado de La Academia por hacer el baile del caño a poco más de dos semanas de tener a su beba por parto natural, la periodista profundizó sus conceptos en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

“A Pampita no la odio, pero puede que la envidie un poquito”, reconoció Edith socarrona. Ante las risas de las panelistas, Hermida sonrió y al instante negó que le envidie el esposo a la modelo. “Menos a Moritán le envidio todo. Le envidio los canjes, el cuerpo. Ella se levanta a la mañana, se pone una colita en el pelo y está divina. Le podemos envidiar todo… La casa…”.

Entonces, Mariana Brey indagó: “¿No te gusta Roberto Garía Moritán?”. Ahí, Edith Hermida se explayó respecto del primer precandidato a legislador porteño por Republicanos: “No me gusta como hombre. Es muy meloso, no me resulta atractivo que sea tan meloso, a mí no me gustan tan melosos”.