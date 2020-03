Edith Hermida contó que un hombre "la sacó" durante una cita fallida: "Me pintó la agresión"

Este sábado en PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff lanzó una consigna ineludible en el "punto de encuentro": "Pasen aquellos que tuvieron una cita fallida", arengó el conductor, ante la mirada cómplice de todos los invitados.

En ese contexto, la primera en relatar su anécdota fue la periodista Edith Hermida. "Una que me salió muy mal fue una (cita) que tuve con un profesor de tenis. Una amiga mía me decía: '¡Salí, salí! ¡Está bárbaro! ¡Mirá el auto que tiene! Tiene plata, es profesor de tenis, está bien puesto'", relató la panelista de Bendita ante las risas de los otros invitados.

Pero, pese al buen pronóstico, Edith no la pasó bien y hasta se enojó bastante por la actitud del hombre, según sus propias palabras. "Como hacía un año que no salía con nadie, salí con él (el auto estaba bien) y me pintó agresiva. Empezó a contarme toda su historia con una novia, con otra novia, con otra novia, y no comía. Yo me tomé todo el vino, un litro entero, y entonces me pintó la agresión", agregó antes de relatar cómo resultó todo.

"Cuando me dijo 'Ahora te toca a vos', le dije 'A mí no me toca una mierda'. Hace una hora que estás hablando y ni siquiera comiste. ¡No metiste una tanda! ¡No hiciste un bache! ¿Querés que te cuente de mis ex? Me chupan un huevo mis ex' . Me agarró una agresión... Me levanté y me fui al baño", dijo Edith, que aclaró que cuando volvió, la cita se retomó en términos "normales", por decirlo de alguna manera.

"El pibe no sabía qué hacer, me miraba como sorprendido. Y ahí decidí que no iba a ir nunca más a una cita sin mi auto, porque me había pasado a buscar él. Me había traído flores, así que cuando salí del auto, agarré las flores y le dije 'Chau, las flores no tienen nada que ver con vos'", cerró a pura risa Edith.