Eddie Vedder lanza un álbum solista... no tan solista

Técnicamente, el nuevo álbum y gira de Eddie Vedder son un proyecto en solitario. Pero el veterano líder de Pearl Jam para nada estuvo solo en esta aventura casi accidental. "The Earthling'' fue pura colaboración y camaradería.

"Es mi foto en la portada del disco, pero en realidad debería haber tanta gente'', dijo Vedder cuando reprodujo por primera vez el álbum terminado ante un pequeño grupo de amigos y periodistas en un estudio de Hollywood. "La gente simplemente seguía elevando los sonidos con sus contribuciones''.

El álbum cuenta con una banda de colegas suyos que incluyen al productor Andrew Watt, el baterista de Red Hot Chili Peppers Chad Smith y el exguitarrista de los Chili Peppers Josh Klinghoffer, junto con estrellas invitadas como Elton John, Stevie Wonder y Ringo Starr, que hicieron que el proceso se sintiera como un campamento de fantasía.

Es como un recorrido por la historia de la música en más de un sentido. Lanzado en febrero, ahora encabeza la lista de Billboard de los discos más vendidos, que mide las compras tradicionales de CD y discos de vinilo en las tiendas.

"Hace años, vender discos parecía un poco aterrador, y de repente ya no vendías más discos'', dijo Vedder durante la parada de la gira de la banda el viernes en el YouTube Theater en Inglewood, California. "Vendimos suficientes de estos discos la semana pasada para llegar a ser No. 1, así que ya no tengo miedo''.

Vedder había emprendido anteriormente proyectos que fueron puramente en solitario, como la banda sonora de la película "Into the Wild'' ("Camino salvaje") de 2007 y "Ukulele Songs'' de 2011. Dijo que la soledad le resultó genial al principio.

Fuente: AP