Echaron a "Gru", el actor que personificaba a Mi villano favorito, por hacer un gesto racista en una foto

Se supone que todo tiene que ser alegría, diversión y fantasía en un parque temático como Universal Orlando. Pero es un hecho que sus visitantes nada saben de las personas que le dan vida a los simpáticos personajes de las películas animadas, por los que los chicos llegan a hacer largas filas para retratarse.

Tremendo fue el shock de una familia que descubrió, meses después de su visita, que la foto que sus niños se habían tomado en marzo en un resort del complejo con "Gru", el personaje de Mi villano favorito, incluía al actor detrás de la máscara haciendo un gesto racista sobre el hombro de su hija, una nena afroamericana con autismo de 6 años.

Al notar que el hombre había hecho el gesto de "OK" al revés, un símbolo de odio que usan los supremacistas blancos, los padres de la nena, Tiffiney y Richard Zinger, denunciaron el hecho ante el parque de diversiones, el cual desvinculó al actor señalado tras investigar el caso.

"No queremos que nuestros invitados experimenten lo que hizo esta familia. Esto no es aceptable y lo sentimos. Estamos tomando medidas para asegurarnos de que no vuelva a suceder", expresó la empresa en su comunicado oficial, que compensó a la familia con entradas gratuitas y regalos.

Este año se reveló que este típico gesto que se usa como una señal positiva de que "está todo bien" es ahora un símbolo que se vincula con el nacionalismo blanco y los grupos extremistas.

El gesto OK, formado con una mano, es ahora un símbolo de odio. (AFP)