Duro cruce de Martín Salwe con Gabriel Oliveri en El hotel de los famosos: "Fue el peor staff del hotel"

El ingreso de los participantes eliminados de El hotel de los famosos para el repechaje llegó a su fin y no todos los integrantes del reality tuvieron la misma apreciación sobre el desempeño del staff como lo demostraron Gabriel Oliveri y Martín Salwe.

El gerente propuso un discurso a la hora de elegir al mejor staff, título que permitiría saber quién sería el tercer participante en volver al certamen. “Vi al staff con mucha energía, sonrisas, con muchas ganas de trabajar. Han hecho un trabajo increíble todos”, dijo Gabriel.

“Por el regreso de los chicos y su energía fue una de las semanas más lindas por lo que también aproveché para…”, llegó a decir Oliveri antes de que Martín Salwe arrancara con un largo aplauso, que llevó al Chino Leunis por las causas de su actitud.

TREMENDO CRUCE ENTRE MARTÍN SALWE Y GABRIEL OLIVERI EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Es que fue lejos, pero lejos, el peor staff de la historia del hotel. Pero lejos, ¿eh? Y en muchas actitudes de algunos, no de todos, hubo una falta de respeto al oficio, de verdad. Fue un papelón y una vergüenza”, explicó el locutor.

“No lavaron, no cocinaron, no ordenaron, y encima tomaron sol. Una falta de respeto”, se lo escuchó decir en un corte de edición.

“Te pregunto a vos: ¿qué decís a la tierra en la cama de Matilda y a la miel en las escaleras?”, le preguntó Oliveri, a lo que el locutor le contestó: “No sé quién hizo eso”. “¿Y ustedes facilitaron el trabajo de ellos? No los dejaron entrar a algunos para que les hagan la habitación”, agregó el gerente.

“¿La cocina hoy la viste? No, no estabas. Okey, gracias”, le dijo bruscamente Martín Salwe. “Estaba la gente que tenía que estar y nadie me comentó nada”, le replicó Gabriel Oliveri, a lo que el locutor cerró con un “El trabajo es de ellos, no de ustedes”, que no terminaba de explicar su punto de vista.