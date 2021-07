Durísimo reproche de Graciela Alfano a Matías Alé por el daño que le generó su romance con Escudero: "Estaban destruyendo mi carrera"

En 2009, Matías Alé comenzó una relación amorosa con Silvina Escudero, poco tiempo después de ponerle fin a su década de amor con Graciela Alfano. El romance fue explosivo, se convirtió en tapas de revistas y tuvo su lugar en la pista del Bailando en el 2010, certamen en el que Alfano fue jurado y presenció incómodos momentos al ver a su ex, apasionado con la bailarina.

"Cuando él estaba bailando, fue muy tremendo. Esas dos personas estaban burlándose de mi persona, regodeándose, y mirándome a mí. Yo estaba ahí parada y yo salía con una agresividad. Yo tenía un ardor en el pecho que no daba más, creía que me moría de un infarto", confesó Graciela en Nosotros a la Mañana, al ver uno de los bailes más hot de Matías y Silvina en el programa de Marcelo Tinelli.

Evocando esa angustiante etapa de su vida, Graciela continuó con su lapidaria opinión sobre el comportamiento mediático que tuvieron Alé y Escudero, cuando ella transitaba una gran vulnerabilidad emocional. "Yo soy una mujer, pero al ser una diva, tengo un ego, sino cómo salgo y digo 'soy la Alfano'. Pero cuando alguien, como es tu ex, te rompe el orgullo, te rompe tu carrera, se regodea, como diciendo 'me acuesto con cualquiera, sos una vieja de mierda…'. Fue una cosa espantosa, de una misoginia que no tenía perdón. Me estaban haciendo pelota como mujer y como figura. Estaban destruyendo mi carrera. Porque me construyeron como una mujer hermosa, entre otras cosas, y que te hagan pelota de esa manera. Me estaban serruchando todas las piernas", expuso la exvedette, movilizada.

"Cuando él estaba bailando, fue muy tremendo. Esas dos personas estaban burlándose de mi persona, regodeándose, y mirándome a mí. Yo tenía un ardor en el pecho que no daba más". G-plus

Siguiendo su fuerte relató, Carlos Monti le marcó a Graciela que percibía “rencor” en sus palabras, y ella retrucó: "El rencor y la ira ya las pasé. Un animal se defiende cuando lo atacan, cuando siente miedo y dolor. Pero estas emociones están al lado, la emoción que me atraviesa, de punta a punta, y la que tengo hoy es dolor. Porque no es fácil para una figura decir 'me hicieron mierda, me abandonaron'".

"Fue una cosa espantosa, de una misoginia que no tenía perdón. Me estaban haciendo pelota como mujer y como figura. Estaban destruyendo mi carrera". G-plus

Veinticuatro horas atrás, Graciela Alfano fue a Flor de Equipo y sorprendido al confesar el profundo dolor que le provocó la ruptura con Matías Alé: "Tuve que tratarme. En esos primeros momentos, tenía cinco sesiones durante la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle. Estuve 10 años con antidepresivos fuerte. ¡Lo qué lloré! Fue un sufrimiento horrendo".