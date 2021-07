Durísimo pase de factura de Marina Calabró a Jorge Rial por el final de TV Nostra: "Sentí que lo hizo todo a nuestras espaldas"

A menos de un mes y medio de que Jorge Rial le bajara la persiana a TV Nostra, a tan solo dos meses de su desembarco en la pantalla de América, Marina Calabró fue "angelita invitada" en Los Ángeles de la Mañana y le pasó una fuerte factura al conductor, por el modo en el que manejó su renuncia.

Rial les comunicó el abrupto cierre de ciclo a sus panelistas, Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, horas antes de anunciarlo en vivo, y eso molestó profundamente a Marina.

"¿A vos qué te decepcionó?", le preguntó Ángel de Brito a la panelista. Sin filtro y dureza, Calabró respondió: "Lo mío es más personal porque yo ya había laburado con Jorge, había laburado bien. Lo que me dolió fue que yo tenía un feedback, más allá de una relación de confianza de muchos años. De los años que estuve en Intrusos y antes. Porque cuando yo estaba en Infama era nexo de Infama con Jorge. Siempre tuvimos buena relación, tampoco éramos amigos. No nos contábamos cosas, pero sí había una confianza laboral y le tenía mucho cariño. Yo lo quise".

"Sentí que lo hizo todo a nuestras espaldas por miedo a que se filtrara la decisión. Para mí fue duro enterarme de esa manera que él no confiaba en mí. Yo nunca lo he traicionado". G-plus

Atento al descargo de Marina, el conductor le retrucó: "¿Y qué esperabas, que te avise antes que se terminaba el programa?". Ante esa concreta repregunta, Calabró cuestionó firme el accionar de Jorge Rial y expuso su incomodidad: "No esperaba ser su confidente, pero sí enterarme a la par de su productora ejecutiva y de la cabeza de producción. Nada más que eso. Sentí que lo hizo todo a nuestras espaldas por miedo a que se filtrara la decisión. Para mí fue duro enterarme de esa manera que él no confiaba en mí. Yo nunca lo he traicionado".