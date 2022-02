Durísimo descargo de Cinthia Fernández contra Tamara Pettinato: "Su apellido mucho orgullo no da"

Lejos de pasar los fuertes dichos de Tamara Pettinato en Bendita donde aseguró que Cinthia Fernández “atrasa” porque "para todo es mostrar la cola", la panelista de Momento D recogió el guante y le respondió sin filtro.

“Malinterpretas mis nalgas turgentes, divinas y hermosas. Son agradables de ver porque tengo 34 años y tres pibas, pero estoy bastante buena todavía”, comenzó diciendo Cinthia en el ciclo de eltrece donde trabaja.

“Se preocupa por mi cola, pero no por la suya, porque huye cuando le preguntan por los problemitas de su familia. ¿Qué tiene para ofrecer Tamara Pettinato? ¿Portación de apellido? No creo, porque su apellido mucho orgullo no da, porque su papá tuvo algunas denuncias por hacer cochinadas”, agregó.

Además, Cinthia defendió su postura: “Vamos a contestar de manera más inteligente. Yo ofrecí visibilizar un tema que afecta a un montón de personas, que encima linkea con muchas problemáticas que están hoy en los noticieros, que nos preocupan y debemos resolver de manera urgente. Mostrando el cu.. conseguí más cosas que un montón de políticos de hace años”.

“¿Vos que tenés para ofrecer? ¿Tu profesionalismo? Que yo sepa no te conocen por buena panelista, se te conoce por falta de profesionalismo, porque te vas rapidito de tus trabajos. Yo prefiero ofrecer mis nalgas, me parece mucho más honesto que lo que hacés vos”, cerró la ex angelita, filosa.

