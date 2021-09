Durísima acusación de Ángel de Brito a Jimena Barón y Lizardo Ponce: "Se cubren con los secretos y ella se lo canjea por puntaje en La Academia"

Desde hace algunas semanas, Lizardo Ponce y Jimena Barón se muestran muy cómplices en las devoluciones que la cantante le hace en La Academia de ShowMatch, debido a los secretos que comparten durante sus salidas nocturnas. Esto hizo que la rispidez de la jurado vaya cediendo progresivamente hasta influir notablemente en las notas que le brinda al influencer para salvarlo de los duelos, algo que a Ángel de Brito le molesta muchísimo.

Consultada por La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) sobre el tweet que Ángel publicó sobre el “voto amigo” de Jimena que salvó a Lizardo de quedar sentenciado en el ritmo “una que sepamos todos”, la cantante no dudó en expresar: “¡Ay, que se vaya a cag.. que es la primera vez que le pongo buena nota!”. “¡Qué me importa lo que diga Jimena Barón! ¡No me importa nada! Se la pasó meses diciendo ‘yo tengo que ser justa, bla, bla, bla’ y ahora viene este, no hace nada, no baila, que se lo dijo una eminencia como (Hernán) Piquín, y ella dice que lo vio bailar como Mijaíl Baryshnikov”, dijo a su vez Ángel en el mismo ciclo.

“Todo porque van a emborracharse a la fiesta esta y se cubren con los secretos, y ella se lo canjea con puntaje. Son secretos por puntaje”, disparó el jurado sobre su colega y Lizardo Ponce. “Lo adoro como persona, él lo sabe, y lo quiero desde que nadie lo quería acá; pero yo lo veo como participante de acá, no como amigo, ni como una persona que quiero. No soy Jimena Barón. Yo lo veo como participante y no me gusta porque no baila”, concluyó Ángel de Brito.