Dura respuesta de Isabel Macedo después de la defensa de Facundo Arana por la polémica con su hija

Isabel Macedo salió a defender a su hija Julia, de tan solo siete meses, cuando en las redes unas fotos de su beba en la playa terminaron con las desafortunadas opiniones de la gente opinando sobre la salud y el cuerpo de la menor. Facundo Arana, ex de la actriz, se refirió al tema y parece que a la actriz no le gustó nada.

“Por mi historia con Isabel Macedo yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé. Entonces, si es una de las mujeres más lindas, como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida”, opinó, en Intrusos sobre el debate.

“Después, ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Justo hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije ‘Qué bien que respondió y qué mal la gente que opina de todas esas cosas. Mal, malísimo’”, dijo el actor, quien estuvo 10 años en pareja con ella.

"No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios. Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro". G-plus

LA FRÍA RESPUESTA DE ISABEL MACEDO AL HABLAR DE FACUNDO ARANA

“No sé qué dijo. No escuché nada”, fue lo primero que dijo la actriz en una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez) al ser consultada por las palabras de su ex. “No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios”, señaló.

“Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro. Ese es el círculo en el que me quedo parada firme, yendo hacia donde quiero”, aseguró, en el ciclo radial Catalina Dlugi. “No pongo la mirada en el afuera. Es algo que tuve que aprender a hacer, porque cuando sos más chico todo te afecta”, reflexionó.

“Me considero una mujer súper fuerte y valiente, pero durante mucho tiempo tuve que escudarme detrás de alguien que no era para poder estar tranquila y protegerme. Y hoy ese escudo es el amor, es quien soy. Entonces, me siento protegida por mí misma”, cerró, contundente.