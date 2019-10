La dura confesión de Flor Jazmín Peña: "Desde que salí del clóset, la mitad de mi familia no me habla"

Flor Jazmín Peña conquista gala a gala al público de ShowMatch a fuerza de talento, belleza y simpatía. Con naturalidad, la bailarina y partenaire de Nico Occhiato habló de su bisexualidad y hasta coqueteó al aire con Leticia Siciliani.

Pero en una entrevista con Clarín, Flor sorprendió al contar la reacción de parte de su entorno cuando salió del clóset en el Bailando: “Muchos se sorprendieron, tanto amigos como parte de mi familia que no lo sabían. De hecho, la mitad de mi familia no me habló más”.

Más sobre este tema Flor Jazmín Peña, a fondo sobre su bisexualidad: "Salí del clóset en el Bailando, parte de mi familia no sabía"

Y agregó: “Mi sexualidad siempre la mantuve algo guardada porque el hecho de estar con mujeres es una idea que a mis viejos aún les cuesta asimilar. Lo gracioso fue salir del clóset en televisión”.

Flor, tras haber contado que es bisexual: "Muchos se sorprendieron, tanto amigos como parte de mi familia que no lo sabían. De hecho, la mitad de mi familia no me habló más" G-plus

Sobre su sexualidad, aseguró: “Tuve una novia y dos novios a lo largo de mi vida, pero no me gustan las etiquetas, me parece que limitan. Dejo que la vida me sorprenda y apunto más a que me guste la persona, independientemente de su sexo (…) Estoy abierta a conocer hombres también, eh... Me fijo más en la personalidad que en el género”.

Flor reflexionó sobre cómo la ayudó haber hablado públicamente de su bisexualidad: “La homofobia sigue existiendo. Si bien la sexualidad de uno es un tema personal, haber podido charlarlo en televisión con tanta naturalidad me alivió y alineó mi discurso. Ojalá ayude a quienes aún les cuesta hacerse cargo y tienen vergüenza de lo que les pasa, eso no debería suceder más”.