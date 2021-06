Dura acusación de Nancy Pazos tras el llanto de Betular por la eliminación de Cande Vetrano: "Está claro que tenía una elegida"

La despedida de Cande Vetrano de MasterChef Celebrity 2, tras haberse consagrado como una de las cuatro mejores del certamen, fue un duro impacto para Damián Betular al punto de que lagrimeó de emoción. Reacción que Nancy Pazos delató el favoritismo del chef por la participante

Es que la actriz había sido elogiada por Germán Martitegui, y Betular se sinceró: "Me vas a hacer llorar. Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no sé ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos, y acá estás”. Ya con los ojos brillosos, sumó: “Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera. Espero que sea un gran recuerdo para vos este paso por acá porque fue fabuloso".

Entonces, al comentar ese momento en Flor de Equipo, Florencia Peña reveló: "Betular en un corte nos había contado que se había desmoronado cuando se fue Cande". Ahí, Nancy acotó: "Se sintió identificado, vaya a saber por qué".

Aunque instantes más tarde, Nancy fue categórica con Damián Betular por su empatía con Cande Vetrano: "Quedó claro que tenía una elegida, porque tanto llorar…".