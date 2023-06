El dulce momento de Eugenia Tobal cantando con su hija en vivo: "Ema, me dijeron que este tema te encanta"

Fue una noche muy emotiva la que vivió Eugenia Tobal en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América, luego de que en el cierre del programa la acompañara Emma (la hija que tiene con Francisco García Ibar) para cantar un significativo tema acompañadas del presentador.

“¡Hola, hermosa! Ay, por favor, qué belleza”, atinó a decir Fernando al ver a la pequeña ingresar al estudio. Y agregó, despertando la curiosidad de la niña: “Vamos a cantar una canción que me parece que a Ema le gusta mucho. Me dijeron que te encanta. A ver si te suena”.

Fue entonces que Eugenia y Dente comenzaron entonar Hey Jude, el famoso hit de The Beatles, y Ema no tardó en sonreír y asentir con la cabeza cuando le preguntaron si le gustaba lo que estaba escuchando.

¡Es muy linda!

Más sobre este tema Desconsolado llanto de Karina Mazzocco en vivo en plena entrevista con Fer Dente: "No saben cómo me arrepiento”

EL LLANTO DE RODRIGO TAPARI EN NOCHE AL DENTE

Fue uno de los momentos más emotivos el que se vivió en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América, luego de que Rodrigo Tapari se emocionara hasta las lágrimas al revelar el especial momento que lo llevó a componer el tema Muero de frío.

“Mi hermana Paola tenía muchas complicaciones para quedar embarazada y oda la familia estábamos esperando a que suceda. Finalmente, quedé y tenía que inyectarse. Después, nace mi sobrino Federico, y al año y siete meses le agarra un virus que lo fulminó en 10 días”, comenzó diciendo el cantante.

“En esos 10 días, hicimos todo lo que está al alcance de una persona como oraciones, ir a un lugar y a otro porque queríamos que se sane, pero era el momento que eligió Dios. Yo digo que fue el ángel, por eso esta canción habla de un ángel”, agregó.

"MI HERMANA PAOLA TENÍA MUCHAS COMPLICACIONES PARA QUEDAR EMBARAZADA Y ODA LA FAMILIA ESTÁBAMOS ESPERANDO A QUE SUCEDA. FINALMENTE, QUEDÉ Y TENÍA QUE INYECTARSE. DESPUÉS, NACE MI SOBRINO FEDERICO, Y AL AÑO Y SIETE MESES LE AGARRA UN VIRUS QUE LO FULMINÓ EN 10 DÍAS". G-plus

Luego, dejó en claro lo que significó el niño en su vida: “Mi sobrinito era la única persona le que gustaba lo que yo hacía. Yo digo que el ángel que vino a marcarme el destino, el que me dio el empuje que necesitaba cuando todos me callaban. Cuando falleció, dije ‘yo le voy a hacer una canción a Fede’. Me puse a componer y no me salía nada”.

“Un día me acuesto a dormir y sueño con él. Simplemente vino y me empezó a cantar esta canción. Cuando me desperté, escribí todo lo que recordaba y cuando entré a Ráfaga presento seis temas y esta queda afuera. Al tiempo, me piden que la lleve para grabarla y se grabó como relleno en el disco”, continuó.

"MI SOBRINITO ERA LA ÚNICA PERSONA LE QUE GUSTABA LO QUE YO HACÍA. YO DIGO QUE EL ÁNGEL QUE VINO A MARCARME EL DESTINO, EL QUE ME DIO EL EMPUJE QUE NECESITABA CUANDO TODOS ME CALLABAN". G-plus

Y cerró, con la voz quebrada y muy movilizado: “ Recuerdo ir a Europa a hacer un show y que la gente pidiera el tema Muero de frío. Cuando empecé a cantarla, la gente la cantaba conmigo.”.