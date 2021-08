Dulce gesto de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi en pleno llanto durante su conferencia: le acercó un pañuelo para sus lágrimas

Superado por la emoción, Lionel Messi llegó a la conferencia de prensa para su despedida del Barcelona acompañado por su familia. Las lágrimas del astro del fútbol hicieron que Antonela Roccuzzo, en primera fila junto a sus hijos, le entregara un pañuelo descartable a su marido.

Apenas llegó al escenario, donde lo esperaban dirigentes como fotógrafos, Leo rompió en llanto y fue su esposa quien buscó en su cartera un tissue y se paró para que pueda secarse las lágrimas, un dulce gesto que resume el apoyo fundamental en su carrera que fue su esposa, como Thiago, Matheo y Ciro, a quienes él llama “mi equpo”.

“Después de 20 años me voy con una esposa y 3 catalanes-argentinos. Vamos a volver porque esta es nuestra casa y se lo prometí a mis hijos también”, comentó en su conferencia de prensa el jugador, entre lágrimas.

Más sobre este tema El llanto desconsolado de Lionel Messi en su despedida del Barcelona: "No estaba preparado para irme"

“Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba. Me hubiese gustado que sea con gente, en el campo, me hubiera gustado una última ovación de ellos. Los extrañé mucho durante la pandemia cuando no podíamos jugar con público. Extraño que coreen mi nombre”, aseguró Lionel Messi, acompañado desde cerca por Antonela Roccuzzo.