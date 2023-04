La dulce escena de celos del hijo de Mica Viciconte y Cubero al verlos a puro mimo: "¿Quién dijo que los nenes son de mamá?"

Fiel usuaria a las redes sociales, Mica Viciconte compartió con sus seguidores una divertidísima escena en la que se ve a su pequeño, Luca, tener un dulce ataque de celos al verla darle besos y muchos mimos a Fabián Cubero.

“¿Quién dijo que los nenes son de mamá? Creo que hay excepciones”, escribió Viciconte en su cuenta personal de Instagram junto al video que muestra al niño que tuvo con el exfutbolista alejándola cuando se acerca a su papá.

“El final lo dice todo”, cerró, poniéndole mucho humor a la reacción de su pequeño, quien agarra del brazo a su mamá e intenta empujarla con su manito para que pueda estar a solas con su padre, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna; frutos de su relación anterior con Nicole Neumann.

¡Es muy lindo!

Foto: Captura de Instagram

MICA VICICONTE REVELÓ CUÁNDO LE GUSTARÍA VOLVER A SER MAMÁ CON FABIÁN CUBERO

En medio de la felicidad que vive tras haber coronado su amor con Fabián Cubero con la llegada de Luca, su bebé de poco más de casi 11 meses, Mica Viciconte habló de la posibilidad de seguir agrandando la familia.

“Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener”, reveló Mica, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, en referencia a Allegra, Indiana y Sienna, las pequeñas que Cubero tuvo con Nicole Neumann.

Por otro lado, indagada por la posibilidad de tener más hijos, la entrevistada se sinceró: “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches”.

"YO QUIERO QUE LUCA TENGA UN HERMANITO PARA COMPARTIR. ALGUIEN MÁS CHIQUITO PARA QUE SEAN MÁS COMPINCHES. NO ES EL MOMENTO PARA EL HERMANITO, PERO EN DOS AÑOS SÍ, ESE ES EL PLAZO QUE TENGO". G-plus

Como familia estamos bien , estamos tranquilos, estamos unidos”, cerró Viciconte, sentando postura sobre sus deseos a futuro.