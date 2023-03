Duki volverá a presentarse en la Argentina: cuándo y dónde serán sus shows

Luego de reunir a 180.000 personas, en los cuatro estadios de Vélez que llenó a fines del 2022, Duki volverá a presentarse en la Argentina, esta vez en el interior del país.

El rapero más potente de su generación saldrá a escena en Plaza de la Música, Córdoba (14 de abril) y Metropolitano, Rosario (28 de abril). La preventa de las entradas será el 14 de marzo. La venta general a partir del 15, del mismo mes, a través de www.edenentradas.com.ar (Córdoba) y www.turboentradas.com (Rosario).

MADRID SE RINDIÓ A LOS PIES DE DUKI

El 24 y 25 de febrero, Duki vivió dos noches históricas en el emblemático WiZink Center de Madrid, con dos show sold out, ante 30 mil personas.

El cantante de rap hizo temblar el WiZink Center al ritmo de Givenchy, Rockstar, Te Sentís Sola, Sudor y Trabajo.

Tampoco faltaron los hits Tumbando el club, Ya me fui, Goteo, She Don’t Give a Fo y su reciente estreno, Si me sobrara el tiempo, que ya viene copando todos los rankings globales.

La gira de Duki por España no terminó ahí, el 3 y 4 de marzo, el artista se presentó en el Palau Sant Jordi, de Barcelona, y repitió la fiesta que montó en Madrid.

LA PRIMERA GIRA DE DUKI POR ESTADOS UNIDOS

Duki anunció su primera gira por Estados Unidos, mientras transita uno de los momentos más importantes de su carrera.

Este tour lo llevará a recorrer en el mes de mayo New York, Miami, Chicago, Los Ángeles y San Diego.

17 de mayo - New York, NY - Palladium Times Square.

19 de mayo - Miami, FL - Oasis Wynwood.

25 de mayo - Chicago, IL - House of Blues.

28 de mayo - Los Angeles, CA - The Wiltern.

29 de mayo - San Diego, CA - House of Blues.