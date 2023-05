Duki, furor en Estados Unidos: agotó todas sus presentaciones en 24 horas

Con todas las fechas de su primera gira por Estados Unidos completamente agotadas ¡en 24 horas! Duki dio sus primeros shows y conquistó al público de New York y Miami.

En medio de un masivo éxito global y con gran expectativa por su visita, el cantante argentino seguirá camino por Chicago, Los Ángeles y San Diego.

Más sobre este tema Duki contó la desesperada reacción de su mamá, Sandra, al verlo tatuado

LAS FECHAS DE DUKI EN ESTADOS UNIDOS

17 de mayo - New York, NY - Palladium Times Square ¡SOLD OUT!

19 de mayo - Miami, FL - Oasis Wynwood ¡SOLD OUT!

25 de mayo - Chicago, IL - House of Blues ¡SOLD OUT!

28 de mayo - Los Angeles, CA - The Wiltern ¡SOLD OUT!

29 de mayo - San Diego, CA - House of Blues ¡SOLD OUT!

CÓMO SERÁ EL PASO TOTAL DE DUKI POR ESTADOS UNIDOS

Duki arrancó su primera gira por Estados Unidos, mientras transita uno de los momentos más importantes de su carrera. Este tour que comenzó en el Palladium Times Square de New York y el Oasis Wynwood de Miami ante seguidores de diferentes países del mundo lo llevará también por Chicago, Los Ángeles y San Diego, en presentaciones cuyos tickets se agotaron a 24 hs de salir a la venta, marcando un éxito de convocatoria para el artista argentino.

Este sábado se presentó además en el “Sauce Boyz Fest” de Puerto Rico, cantando por primera vez ante una audiencia que lo recibió con enorme reconocimiento. El argentino brindó su propio show dentro del Festival y además se subió a compartir escenario con Eladio Carrión, en un evento en el que estuvieron presentes también Bizarrap y Wiz Khalifa.

En este arranque de la visita por Estados Unidos “Givenchy”, “Goteo” y “Rockstar” sonaron ante una ovación que emocionó a Duki desde el primer momento en cada show.

Más sobre este tema Duki contó la desesperada reacción de su mamá, Sandra, al verlo tatuado

La felicidad de estar llevando su música a nuevos escenarios, el llegar por primera vez a encontrarse con miles de seguidores que a la distancia comparten y sienten su arte se plasmó en noches inolvidables. También “Te Sentís Sola”, “Sudor y Trabajo”, “Tumbando el club”, “Ya me fui”, “She Don’t Give a Fo” y su reciente imbatible BZRP “Music Sessions 50” se fueron desplegando a coro con el público. No faltaron tampoco las más nuevitas e imbatibles “Si me sobrara el tiempo”, "hARAkiRi" y "aPoLLo13".

Esta gira internacional llega luego de una serie de shows en México y su paso por Córdoba y Rosario en la Argentina, que desbordaron de público en noches impresionantes. Duki continúa movilizando la escena urbana y los lanzamientos de este 2023 han impactando de lleno en todas las plataformas. “Si me sobrara el tiempo”, "hARAkiRi" junto a C.R.O y la reciente "aPoLLo13" ya son nuevos hits que se escuchan cantados por todos sus fans en cada recinto que visita.