Duki contó la desesperada reacción de su mamá, Sandra, al verlo tatuado

De gira por España, Duki pasó por el popular programa El Hormiguero y contó con humor (y muchos detalles) cómo reaccionó su mamá, Sandra, cuando se hizo sus primeros tatuajes.

"Para mí los tatuajes tienen que ver mucho con la identidad. Nosotros soñamos con que la gente nos vea como nosotros queremos y a mí, estéticamente, me parecía súper místico, una forma de diferenciarse", comenzó diciendo el joven rapero argentino.

"Entonces, de repente, dije: 'Me tatuó la cara. Me van a ver como yo quiero que me vean'", continuó Duki.

Luego, el cantante dio detalles de los icónicos diseños que tiene en la cara, especialmente, en sus pómulos: "A los 19 años empecé a pensar la idea y a pensar los tatuajes. Empecé con esto de la dualidad del angelito de un lado, y el demonio del otro. Porque todos tenemos nuestro lado malo y bueno. Me pareció una forma de ser más yo, todavía. Ser más único".

DUKI REVELÓ CÓMO REACCIONÓ SU MAMÁ AL VERLO LLENO DE TATUAJES

Atento a su relato, el conductor Pablo Motos le comentó: "A los 19 años te hacés tu primer tatuajes y vas a tu casa...". Sin terminar la idea, Duki aclaró rápidamente: "No, los tatuajes en la cara me los hice de más grande. Mi primer tatuaje fue a los 17 años".

"Cuando me hice los tatuajes de los nudillos, mi mamá me dijo: '¿Y ahora de qué vas a trabajar? ¿Dónde vas a conseguir trabajo con las manos tatuadas?'". G-plus

"¿Y tu madre qué tal?", indagó el conductor español, logrando una divertida respuesta, con imitación de su mamá Sandra incluida.

"No se lo tomó muy bien, pero el problema fue el segundo tatuaje. Son los que tengo en los nudillos. Ahí mi mamá me dijo: '¿Y ahora de qué vas a trabajar, Mauro? ¿Dónde vas a conseguir trabajo con las manos tatuadas?'", reveló el rapero, con humor y simpatía.

Antes de ser el fenómeno que es hoy, a nivel local e internacional en el mundo del rap y trap, Duki aseguró que tenía la certeza de que le iría bien como cantante y que tener tatuajes en sus manos no iba a condicionarlo en el campo laboral.

"Yo le quería explicar a Sandra que todo estaba resuelto. Yo estaba seguro de que todo estaba resuelto", sentenció Duki, y el tiempo le dio la razón.