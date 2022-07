Duki, el chico de La Paternal que no terminó el colegio, fue novio de Brenda Asnicar y enamoró a Emilia Mernes

La carrera de Duki es el mejor ejemplo de cómo esta movida del trap se profesionalizó y logró pisar fuerte en la escena musical. Desde su lanzamiento a la música, el joven supo utilizar estratégicamente a su público y se mostró ante los ojos del mundo como una estrella sin control.

Foto: Twitter

QUIEN ES DUKI, SU HISTORIA DE VIDA

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, nació el 24 de junio de 1996, tiene 26 años y es oriundo de Almagro. Es rapero, cantante y compositor argentino, considerado la voz líder de la música trap en Argentina.

Es hijo de Sandra Quiroga Pérez, abogada, y Guillermo Lombardo Ninaquispe, diseñador gráfico. Posee ascendencia española e indígena por su madre e italiano y peruano por su padre. Tiene un hermano, Nahuel, especializado en ingeniería de sonido, y una hermana menor, Candela. Mauro se crió en La Paternal luego de que sus padres se divorciaran, y a pesar de haber concurrido a la escuela, no terminó la secundaria.

Durante su adolescencia practicaba longboard. ​Luego de dejar la escuela, Mauro trabajó como repartidor de comida y en una farmacia. El freestyle le llamó la atención luego de ver una batalla de rap entre los raperos Kodigo y Tata, en una competencia llamada A Cara de Perro del 2010.

Un día, estando junto a su primo y su mejor amigo, Duki empezó a rimar sobre una base de rap y logró congeniar varias frases, motivándolo para practicar este tipo de estilo. Poco tiempo después, alrededor del 2012, Lombardo adoptó el apodo de Wanakin y empezaría a incursionar en el mundo de las batallas de rap, concursando en diferentes competiciones de Buenos Aires.

LOS INICIOS COMO FREESTYLER DE DUKI

En 2013, Duki participó en su primera batalla de rap, junto a otro rapero llamado Salva, en una competencia llamada Madero Free, donde salió victorioso ante los competidores Monto y Ambro. Lombardo recordaría esa batalla años después como “horrible y desastrosa, pero ganamos”.

Duki empezó a ganar reconocimiento por sus apariciones en El Quinto Escalón, una de las competencias de Freestyle más conocidas de Argentina, y en donde obtuvo su primera cuota de popularidad cuando resultó ganador en 2016.

En 2017 compitió nuevamente en El Quinto Escalón junto a MKS contra Paulo Londra y Beelze, saliendo ganador. Ganó también un torneo junto a Dani en Mar del Plata. Las repercusiones y su creciente fama hicieron que tenga miles de seguidores empujándolo a convertirse en una figura musical.

LA CARRERA MUSICAL DE DUKI

En 2017 edita su primer sencillo, titulado No Vendo Trap. Lanzó también Hello Cotto, Ven a Buscarme, Escalera, She Don’t Give a FO, Rockstar y Level Up. A fines de noviembre lanzó Loca, junto a Khea y Cazzu.

Un año después, en 2018, se edita una nueva versión de Loca, donde Bad Bunny le pone unas líneas de su autoría. Además, se presentó en el Teatro Gran Rex por primera vez y conquistó a su público con sus exitosos hits donde ya era conocido en gran parte del país.

Luego, en 2020, el joven presenta la versión remix de su éxito Goteo en colaboración con Capo Plaza, Ronny J, C.R.O. y Pablo Chill-E. El 24 de junio, día de su cumpleaños número 24, Duki festejó con un lanzamiento llamado 24, nombre de su EP que dura 24 minutos y cuenta con 8 canciones grabadas en cuarentena en su home studio.

Durante la cuarentena estricta y obligatoria por la pandemia del Covid-19, el rapero lanzó el tema Sold Out Dates, canción que terminó de componer durante este tiempo de aislamiento, inspirado en sus ganas de volver a los escenarios, la energía de sus shows y el agradecimiento con su público y equipo.

Durante el 2021, Duki colabora junto a Trueno en el tema Panamá y lanzó 2:50 remix con Tini y MyA. Luego de esos éxitos, el cantante publica Como Si no Importara con Emilia Mernes y además sale el single Unfollow, en colaboración junto a Bizarrap y Justin Quiles.

Para seguir creciendo mundialmente, el Duki estrena el single y videoclip París junto a la banda colombiana Morat en donde los artistas se encontraron en París para grabar el videoclip de la canción homónima, dirigido por Jean Lafleur y subieron contenido desde las calles de Francia.

LOS AMORES DE DUKI

Duki tuvo un romance fugaz con la influencer y modelo Iara Miranda en 2019. En un inicio su relación era más bien de amigos con derechos y en una ocasión uno de los seguidores de la rubia le preguntó si estaba de novia con el cantante a lo que ella respondió que “si somos como novios pero no con ese título, es rara nuestra relación pero si estamos juntos”.

En ese año se comenzó a filtrar los rumores de que ellos dos estaban juntos y por eso Duki decidió callar esas versiones las cuales aseguraban que tenían una relación abierta y rara. Sin embargo, su “romance” no prosperó pero siguen siendo amigos.

Luego de estar varios años soltero, Duki oficializa su romance con la actriz Brenda Asnicar en 2020 en plena cuarentena obligatoria donde convivieron juntos. Ambos se conocieron en el Festival del Lago, en el sur en donde la actriz acompañaba al artista a sus recitales.

La confirmación de la pareja se dio después de varias semanas en las que se vieron imágenes de ellos dos juntos disfrutando de distintos eventos. Pero en abril de 2021 se separaron y Duki fue el encargado de anunciar la noticia a través de un posteo que decía que “buenoooo no kiero decir nadaaa pero ando re solteroo vofi”.

Sobre su romance con el cantante, Brenda contó que “pasamos toda la cuarentena encerrados. Un montón. Fue increíble porque fue una muy buena compañía. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos en pareja antes de la pandemia. Él es muy lindo”.

Ya en julio de 2021, Duki lanza la canción Como Si no Importara junto a Emilia Mernes. Allí los fanáticos aseguraban que estaban juntos por la cercanía en el videoclip y las posteriores indirectas de ambos en las redes sociales.

Más sobre este tema Emilia Mernes le dedicó un apasionado mensaje a Duki tras los rumores de infidelidad

En diciembre de 2021 confirmaron su romance y Emilia expresó que “nos entendemos mucho porque tenemos la misma vida y para tener una relación estable y sana está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno”.