El drástico cambio de look de Flor Vigna: abandonó el azul, se hizo flequillo y volvió al rubio

Luego del furor que causó el video de Flor Vigna dejándose teñir el pelo de azul por su novio, Luciano Castro, la cantante decidió pasar por la peluquería y cambiar drásticamente su cambio de look una vez más.

En esta oportunidad, la joven optó por un rubio cobre y el flequillo de costado que lució con el pelo lacio. Así, a través de un video que subió a su Instagram, Flor dejó en claro lo feliz que está con su flamante estilo.

Vigna se había entregado por completo a las habilidades desconocidas del hombre que supo conquistar su corazón: "Salió ese pelito azul, @castrolucianook. Este es el antes del peluquero Castro ", había comentó Flor al compartir el video de su jugada iniciativa en las redes.

¡Todo le queda bien!

LUCIANO CASTRO REVELÓ CÓMO SE VOLVIÓ RUBIO

La anécdota de la tintura del cabello de Flor Vigna había venido a cuento de que Florencia Peña había enfatizado que "le copaba" el pelo largo, enrulado y castaño claro.

Por eso, Luciano aclaró: "No me teñí. Me eché producto puro rubio en spray en la cabeza"

Al final, Luciano Castro dijo con humor: "Hace meses que no hago nada, estoy tirado al sol como un vago".