Dramático relato de Viviana Canosa en su regreso a la TV en medio de las especulaciones sobre su estado de salud: "Casi me muero"

En medio de las especulaciones que giraron en torno a la ausencia de Viviana Canosa y tras conocerse que su mamá estaba internada con covid, la conductora de Viviana con vos regresó a su programa en A24 después de casi un mes y volcó sus sentimientos en vivo.

“Que extraño que es volver y que agradecida que estoy a todos ustedes. Fueron semanas muy difíciles y a la vez, fue un extraordinario viaje en el momento más intenso de mi vida en cuando a lo personal y profesional”, comenzó diciendo Canosa en su ciclo.

“Fue la primera vez en mi vida que no me importaba el ‘qué dirán’ ni que mintieran acerca de mi vida. No me enganché en la picadora de carne y sentí que era el momento de conectarme conmigo por primera vez", agregó.

Además, dio detalles de los síntomas que le pasaron por el cuerpo los últimos días: “Lo que pasó, nada más ni nada menos, es que casi me muero y no por covid. Me hice estudios, tomografías y placas y me dicen que dieron negativos. Mi tos era tremenda y me quede en casa unos días más. No sabía cómo contarle al canal y a mis compañeros que me estaba muriendo. Me estaba apagando por dentro. Me fui quedando sin fuerzas, tirada en la cama y sin saber que tenía”.

“En un momento empecé a pensar en mamá, cuando la internaron, pensé en el día que saliera de la internación y leyera que yo me había muerto, empecé a pensar en mi hija. Los médicos me iban a revisar a mi casa todos los días. Nadie supo que tenía, fue terrible, porque yo me estaba sintiendo cada vez peor. Encima no sabía cómo contarle a mi familia que me estaba muriendo, porque eso era lo que sentía, si no me podía levantar de la cama. No tenía fuerza para agarrar el teléfono”, continuó.

Y, por último, tras aclarar que su mamá ya estaba mejor de su cuadro de coronavirus, en una sala común y fuera de peligro, cerró: “Soy una mina que labura, labura y labura. No tengo una vida social, me dedico a trabajar, a los otros, a veces me encuentro a las 2 de la mañana intentando resolver problemas de los otros, me dedico a mí hija, y no me dedicaba tiempo para mí. El cuerpo me pasó factura, eso fue lo que pasó, colapsé. Sentí que me morí y que reviví”.