Dramático mensaje de Facundo Arana sobre Romina Gaetani: "Pensé que se iba a morir"

Facundo Arana sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un posteo de Romina Gaetani, promocionando el próximo videoclip que estrenará con su banda La Rayada.

El galán recordó el tiempo que compartieron en 2015, cuando ambos protagonizaron Noche y Día, ficción que Romina abandonó debido a los ataques de pánico que sufrió tras la muerte de su padre.

“Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte... Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva... no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho”, escribió Arana.

"Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá.. No creo que le guste lo que escribo" G-plus

Y continuó, haciendo mención a las tragicas muertes de las rockeras Janis Joplin y Amy Winehouse: “Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá. No creo que le guste lo que escribo, pero al cara... Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... pero te quedaste”.

Gaetani, por su parte, aún no respondió ni hizo mención al llamativo posteo de su excompañero.

