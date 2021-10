El dramático descargo de Cristian U tras llevar a su padre al hospital donde murió: "No solo perdí lo más importante de mi vida"

Este domingo a la madrugada, Cristian U recibió un llamado de parte de la pareja de su papá, en el que le contaba que estaba convulsionando. Ante la demora de la ambulancia, el ex Gran Hermano decidió subirlo a su automóvil, con ayuda de su hermano y su pareja, y llevarlo al Hospital Argerich, donde tuvo que subirlo él mismo a una camilla.

En su cuenta de Instagram, Cristian Urrizaga subió un durísimo video que le hizo filmar a la pareja de su padre para corroborar que nadie lo ayudó a bajar a su papá del automóvil, y dio una detallada explicación de cómo transcurrieron los hechos. “No sólo perdí lo más importante de mi vida, a mi papá, sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos, el manoseo , la mentira y por sobre todas las cosas como se cagan en la vida y nos miente a través de los medios de comunicación”, arranca el posteo.

“Anoche a la 1:30, mi viejito empezó a convulsionar, su pareja llamó al 911 y al 107 (SAME) e inmediatamente me llamó a mí. Tardé 10 minutos en llegar. Ya estaba la policía y la misma también llamaba al SAME. Desde el primer llamado al SAME hasta que tomé la decisión de cargarlo en brazos pasaron 20 minutos; hasta que bajé, lo puse en el auto y lo llevé al Argerich pasó media hora”, agregó en otro párrafo.

“Cuando estaba llegando recién salía la ambulancia. Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había, no hacía nada. Solo nos dieron una camilla, lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio”, explicó Cristian. “Sale un médico y me dice ‘le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue lo siento mucho’”, detalló.

“Después el titular de las ambulancias hace campañas políticas, mostrando la tecnología de los móviles. Es toda una mentira. Es todo prensa para seguir al frente de sus cargos, porque la casa de mi papá está a 5 cuadras del hospital Argerich y tardaron más de media hora, y por eso el ya no está, se fue, partió un tipo laburante con toda la moral del planeta”, concluyó Cristian U, que terminó su descargo aseverando: “La política está matando a nuestros abuelos, padres e hijos. ¡Reaccionemos!”.