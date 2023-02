Dónde trabaja Valentina, la hija de Mariano Iúdica que es psicóloga

En Nadie Dice Nada, Valentina se desempeña como productora. A diferencia de lo que podía ocurrir en la radio tradicional, este formato más visual permite a los productores mostrarse más y lucirse con los contenidos al aire.

MARIANO IÚDICA SE DEFIENDE TRAS LAS CRÍTICAS POR LOS PRECIOS DE SU RESTO

En una entrevista con ePa!, Mariano Iúdica se defendió de las críticas que recibió por los precios de su nuevo restaurante, local gastronómico que abrió en el Partido de la Costa.

“Estoy en un barrio muy exclusivo, se llama Villa Robles y me dieron el restaurante para ese público. No me llovieron las críticas porque esto está cada vez más lleno y funciona mucho mejor”, explicó el conductor.

Luego, continuó: “Es muy difícil que te vaya mal en este contexto, al lado del mar, y con gente que tiene capacidad de gastar. ¡Aparte te cocino yo! Está mi mujer y también mis hijos atendiendo las mesas”.