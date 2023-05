Donato de Santis sorprendió al entrar al estudio de MasterChef en moto y Wanda Nara no se quiso perder la vueltita: "Acelerá"

Como todas las noches, los participantes de MasterChef vivieron una gala a pura emoción. En esta oportunidad, quien se convirtió en la estrella del programa fue Donato de Santis al ingresar al estudio en moto. ¡Y Wanda Nara no se lo quiso perder!

En medio de las risas y el asombro por el ingreso del jurado en el vehículo, la conductora del ciclo de Telefe se la jugó con su pedido: “¡Yo quiero una vueltita!”, expresó. Y como era de esperarse, Donato accedió a su deseo, no sin que Germán Martitegui y Damián Betular se agarraran las caras con un dejo de miedo por la situación.

“¡Vamos, vamos, acelerá! Bravo, Donato. ¡Ay, me encantó!”, celebró Wanda. Y De Santis cerró, con mucho humor: “Espectacular, ¿no? Perdón, chicos, se me hacía re tarde hoy y dije ‘voy en moto porque si no, no voy a llegar nunca más”.

LETAL CRÍTICA DE GERMÁN MARTITEGUI AL PROBAR EL PLATO QUE PRESENTÓ UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

Lejos de que el beneficio que recibió Aquiles González Sviatschi de contar con la ayuda de Wanda Nara durante 5 minutos para lucirse con su plato en MasterChef lo ayudara, el participante se encontró con una letal crítica de Germán Martitegui.

“Realmente, nosotros pensamos que ibas a tener un beneficio, que ibas a aprovechar la sabiduría de Wanda en tu estación”, comenzó diciendo el jurado tras probar la torta de manzana invertida con crema inglesa de canela que hizo Aquiles.

“Evidentemente, la sabiduría la tiraste al tacho de basura porque no aprovechaste nada”, agregó, picante, dejando en claro que todos los consejos y tips que le dio la presentadora no fueron de gran ayuda para el resultado final.

“Esta torta es un desastre y está cruda. Es una lástima”, cerró el chef, quien no vio con buenos ojos la comida con la que el concursante buscó deleitar, tanto a él como a Damián Betular y Donato de Santis, para continuar en el programa de Telefe.