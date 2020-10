El doloroso accidente de Vicky Xipolitakis por el que fue asistida: "Con la pata quería prender una hornalla"

Los participantes que fueron nominados a la gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este domingo desearon haberle puesto más empeño a sus participaciones cuando vieron la cantidad de pruebas a las que los sometió la producción. Si bien en un principio todos ellos debían cocinar un pescado, los jurados fueron encargándo más y más platos y provocaron que más de uno perdiera la paciencia como Vicky Xipolitakis, que además se lastimó.

La participante se cortó un dedo mientras trataba de filetear el pescado y debió ser atendida por un enfermero aunque no por ello dejaba de trabajar. "Me corté un pedazo de dedo, que me recontra dolió, y estaba cocinando chorreada y entra el médico. Entonces estaba con un dedo allá y con la pata quería prender una hornalla", explicó la modelo.

Esta semana, Roberto Moldavsky también sufrió un accidente de similares características y también fue asistida en el estudio por un profesional, y también en aquella oportunidad el cómico se reintegró de inmediato.