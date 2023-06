Dolores Fonzi le envió un mensaje a Lali Espósito en plena entrevista con Fer Dente: "Hola, bebé, acá hay mucha puja para que vengas algún día"

Feliz por haberse lanzado como directora con la película Blondi (donde también encarna al personaje principal), Dolores Fonzi sorprendió a Fer Dente al contarle que Lali Espósito estuvo en la presentación de film… ¡y el conductor no desaprovechó la oportunidad de pedirle un favor al aire!

“¿Le podés mandar un audio a Lali? ¿Podemos traer el celular de Dolores, por favor?”, le dijo Fernando a su invitada, dejando en claro sus deseos de que la actriz y cantante sea una de sus invitadas Noche al Dente, el ciclo que conduce por América.

Sin dudarlo, Fonzi accedió a su pedido: “Hola, bebé. Estoy acá en vivo con Fer Dente, que te ama y te adora. No sabés qué bien suena la banda. Acá hay mucha puja para que vengas algún día. Se come muy rico, hay unos canapés fantásticos”, le envió la actriz.

Y Fernando cerró, a puro humor: “Bueno, esto fue muy genuino. Dolores me dijo ‘le quiero mandar esto a Lali porque me gustaría mucho, como amiga, que venga al programa. Así que Lali, cuando quieras, acá te hacemos un huequito”.

¿Conseguirá Fer Dente que Lali Espósito vaya a su programa?

JIMENA BARÓN MANDÓ AL FRENTE A MATÍAS PALLEIRO EN EL PROGRAMA DE FERNANDO DENTE

Muy feliz por cómo avanza su noviazgo con Matías Palleiro, a quien ya le dedicó varios posteos románticos y se mostró muy acaramelada en varios viajes que ya compartieron junto a Momo (el hijo que la actriz y cantante tuvo con Daniel Osvaldo), Jimena Barón sorprendió al mandar al frente al hombre que conquistó su corazón.

Todo comenzó cuando Fernando Dente indagó a su invitada de Noche al Dente sobre un mensaje que había plasmado en Twitter tiempo atrás: “Me acuerdo que una vez dijiste en redes y no me olvido más, pedías sexo diario. Ahora algo como ‘acá, se tiene relaciones todos los días’. ¡No da todos los días!”.

Tras escucharlo, Jimena le puso humor a sus palabras y fue picante con su respuesta: “Seguro no estaba con nadie, pobrecita. No, bueno, no lo veo a Matías todos los días. No convivimos porque él no quiere”, lanzó. Y cerró, entre risas: “Yo sí quero, basta… ¿que viene a comer el guiso y se va? ¡Quedate!”.

¡Teléfono, Matías!