El dolor de Mica Viciconte por la muerte de su amiga Sofía: "Te voy a recordar siempre en el corazón"

Con el dolor a flor de piel, Mica Viciconte (30) recurrió a Instagram para contar que murió su amiga Sofía, una joven de Mar del Plata, ciudad de la que es oriunda y con quien se reencontraba cada vez que se hacía una escapadita a su hogar.

"No sé cómo empezar, no puedo creerlo y no logro entenderlo. Voy a extrañar los momentos vividos, las risas, las charlas en el grupo con las chicas @taam.ledesma @puccini.antonella. Nuestros encuentros cuando iba a Mardel, las salidas y mil cosas más. Te voy a recordar siempre en el corazón. Q.E.P.D. Sofi", escribió la panelista de Incorrectas, despidiendo con amor a su amiga, quien falleció en un accidente de tránsito en España.

A sus profundas palabras, Mica las acompañó con un álbum de fotos, con las que plasmó divertidos momentos compartidos con Sofía, como lo eran sus salidas y sus días en la piscina de natación, entre muchos otros.