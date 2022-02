El doble de Ulises Bueno hizo confundir a Laurita Fernández: "¿Sos Diego Leuco?"

Este lunes, Laurita Fernández volvió a prensentar una nueva edición del juego de los parecidos en Bienvenidos a bordo, y aunque logró reconocer a los dobles de Paula Chaves y Claudio Paul Caniggia, se quedó desconcertada con el tercer participante que presentó.

La conductora hizo cruzar la puerta de los parecidos a un joven que llegó al estudio con gorra y anteojos negros. “No sé quién es” dijo Laurita moviendo solo sus labios y mirando la cámara con cara de cómplice.

El joven, que dijo llamarse Sebastián, confundió a Laurita que relacionó de inmediato al participante con un colega del canal. “A mí se me viene alguien a la mente, pero sin los anteojos. ¿Sos Diego Leuco?”, arriesgó, ante la negativa del “parecido”.

LAURITA FERNÁNDEZ CONFUNDIÓ AL “PARECIDO” DE ULISES BUENO CON UN PERIODISTA

“Ah, a mí me daba Diego Leuco. ¿Pero es con anteojos el look?”, contraatacó la conductora, decidida a acertar. “A veces sí, y a veces no. Todos me dicen que sí”, se defendió Sebastián, y se sacó las gafas de sol para ayudar a Laurita.

“Me dicen en todos lados que me parezco. Me gritan en la calle, cuando voy a bailar me piden fotos. Que cante, no, pero fotos, sí”, señaló Sebastián, dándole una pista más a la conductora. “Vos sabés que cuando entró lo confundí con un reguetonero, pero él hace algo más divertido”, apuntó Rodrigo Tapari.

Acto seguido, el vocalista comenzó a cantar estrofas de su colega cuartetero mientras señalaba que “canta distinto Ulises”. “¿Me estás diciendo que es Ulises Bueno?”, quiso saber Laurita, mientras el participante reconocía que “así dicen. Ulises Malo, por ahí”.