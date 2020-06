Los divertidos memes de la "indefinición" de la semifinal de Bake Off: entre la furia y el desconcierto

La insólita decisión del jurado de Bake Off, el gran pastelero de extender a una emisión más la semifinal del certamen, lejos de ganarse el favor popular, despertó furia en algunos televidentes, y desconcierto en otros. Eso sí, todos volcaron sus frustraciones en Twitter mediante divertidos memes que reflejan su sentir particular luego de que Paula Chaves anunciar que no habría un eliminado.

Esto significa que la final del certamen tendría lugar recién en dos semanas ya que Agus, Samanta, Damián y Agustina deberán volver a competir en una nueva instancia. En la red social del pajarito abundaron comentarios referentes al nerviosismo que sufrieron varios televidentes, que se quebraron como lo hizo Samanta frente a cámara con la tensión que despertaron los tres desafíos de la gala.

De esta manera, y bajo el hastag #BakeOffArgentina, se pudieron leer mensajes de todo tipo, e inclusive insultos irreproducibles. Incluso hubo quien se planteó hacer una marcha al Obelisco, sino fuera porque están prohibidas las concentraciones de personas. Lo cierto es que la semana que viene, seguramente haya tres finalistas, aunque antes, los televidentes deberán volver a sufrir todo el proceso nuevamente.

Como cuando vez una serie y cae capítulo de relleno y la trama no avanza. Una estafa. — Te Lo Resumo🥑 (@teloresumo) June 15, 2020

PERO LA CONCHA DE LA LORA #BakeOffArgentina pic.twitter.com/abwU539et9 — Mechi Serantes (@Mechi_Serantes) June 15, 2020

Mí familia cuando dicen que se quedan los cuatro #BakeOffArgentina pic.twitter.com/FwOgqUW4Xo — Cata✨ (@Catalll1) June 15, 2020

SE QUEDARON LAS DOS Y NO SE FUE SAMANTA #BakeOffArgentina pic.twitter.com/CgxrMxdSqR — Clara 💚 (@clarapillot) June 15, 2020

Me hicieron sufrir al pedo !!!!! #BakeOffArgentina pic.twitter.com/j372bcN9Bi — MabeC💚 / Ví a GOT7 (@MabeCibi2) June 15, 2020

Y todos estábamos pensando que Agus se iba #BakeOffArgentina pic.twitter.com/0wVO73hpZz — Maxi 🥁 (@latelybruno) June 15, 2020