El divertido video de China Suárez dándole un postrecito a Rusherking en la boca: "El avioncito"

Luego de una romántica estadía playera en México, China Suárez y Rusherking volaron con destino a Bariloche, para continuar disfrutando su amor. Y un amigo de la pareja los mandó al frente con un divertido video, de la actriz dándole un postrecito en la boca al cantante.

El fotógrafo Thomas Raimondi fue el testigo presencial del divertido momento en el que la China le da de comer en la boca a Rusherking, recostado sobre sus piernas.

“Jajajaja, avioncito”, escribió el amigo de los novios en Instagram, compartiendo con sus seguidores el tierno momento de la pareja en Bariloche.

RUSHERKING EXPLICÓ LA FRASE "ME FUI MUNDIAL"

En un mano a mano íntimo con Julio Leiva, para Caja Negra, Rusherking explicó la llamativa frase con la que definió uno de sus primeros encuentro con la actriz: "Me fui mundial".

"Hablando de fútbol, hay una frase que dice 'me fui mundial'. ¿Querés contar de dónde sale esa frase?”, le preguntó el periodista de Filo News al trapero.

"Es como cuando la rompés con algo. Cuando no podés creer que te pasa algo, y decís 'me fui mundial'. Nació así", argumentó Rusherking, a tres meses de comenzar su relación amorosa con la China.

Puntualizando en el mano a mano con el notero de LAM, quien fue a buscarlo luego de las imágenes suyas con la expareja de Benjamín Vicuña en la fiesta post Martín Fierro, Rusherking concluyó: "Cuando me entrevistó ese chabón, yo dije 'me fui mundial' porque conocí a una persona, a una mujer, increíble. Y dije 'me fui mundial. La rompí'".