El divertido sincericidio de Jimena Barón sobre las clases de natación de Momo: "No me fumo los niveles de energía que maneja"

Siempre muy compinche con sus seguidores, Jimena Barón les contó que quería que su hijo, Momo, comenzara natación. ¿El motivo? La jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) buscaba que el nene aplacara su nivel de energía.

"Morrison arranca natación no tanto por el hecho de que haga deporte y tenga una vida saludable, sino porque no me fumo los niveles de energía que maneja que son idénticos a los míos. Perdón a todos los que me rodean", expresó, con humor, en Twitter.

Acto seguido, compartió una foto muy divertida con cara "de pocos amigos" remarcando que su hijo le insistió para que presenciara la clase.

"Nos hizo venir a verlo, un programón...", sumó a través de sus stories de Instagram.

JIMENA BARÓN CONTÓ CON HUMOR CÓMO LE FUE A MOMO EN NATACIÓN

Además, también compartió un chat con la señora que lo cuida en el que se lee que le cuenta a Jimena que su hijo no durmió siesta y que parece que ir a natación no funcionó.

Por último, Jime sumó una foto de su hijo con gesto de fastidio y lamentó que su plan maestro no diera resultado.

"Natación no funcionó. Está de pésimo humor porque durmió cinco horas y post agua comió como un mamut. No es negocio", sentenció.

¡Puede fallar!