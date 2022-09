Divertido sincericidio de Cubero al sorprender a todos en ¿Quién es la Máscara?: "La única que sabía era Mica porque no podía desaparecer 3 horas"

A poco de que Natalia Oreiro devele el misterio y descubra a Fabián Cubero debajo del disfraz de Camaleón en ¿Quién es la Máscara?, el exfutbolista contó por qué decidió contarle de esta secreta participación a Mica Viciconte, su pareja, con quien tiene a su bebé, Luca.

“En mi casa nadie sabía nada. La única que sabía era Mica, obviamente, porque si desaparezco tres o cuatro horas, me va a decir ‘¿a dónde estás yendo?’. Las nenas (Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su anterior relación con Nicole Neumann) no saben, lo van a ver ahora”, comenzó diciendo Cubero en el programa de Telefe.

En cuanto a este desafío, remarcó: “Fue toda una experiencia nueva porque tenía que tener el bolsito escondido, la máscara y el buzo. Venía en un remis con la máscara puesta para que nadie me vea. Lo quería mantener en secreto porque es lo importante”.

Y cerró, divertido: “Mi vieja me dijo ‘ayer dijeron que estabas vos en el programa’ y yo le respondí ‘no me da el tiempo para estar ahí entre las nenas, el colegio y el trabajo en Vélez’. Es algo importante porque mis viejos son gente grande y quieren poner un programa divertido. Y con esto, les saco una sonrisa, se van a poner contentos”.

WANDA NARA NOMBRÓ A L-GANTE EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA? EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE

Con el desafío de descubrir quién es el famoso que se esconde detrás del disfraz de ¿Quién es la Máscara?, Wanda Nara se aventuró a tirar su respuesta. Sin embargo, a los pocos segundos, nombró a L-Gante, con quien se la vinculó sentimentalmente en el último tiempo.

“Para mí, adentro del disfraz está el señor Jey Mammon”, comenzó diciendo la investigadora de Telefe. A lo que el concursante le dejó en claro que estaba equivocada en su elección: “¡No la pegaste! La embarraste”.

“Pero L-Gante estoy segura que no sos porque no canta así”, cerró la empresaria, entre risas, quien no dudó en bailar al ritmo de la música del exitoso cantante, al que parece conocerle sus mayores hits.