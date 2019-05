El divertido reclamo de Guillermina Valdés a Tinelli en Genios de la Argentina: "A mí no me cantan así"

El último Genios de la Argentina presentó a un grupo de cantantes formoseños que se llevó los elogios de todo el jurado del segmento federal de ShowMatch. Pero la más encantada fue Guillermina Valdés que en su devolución al Grupo Inay les dio un divertido “palito” a Marcelo Tinelli por su ¿falta? de talento para el canto.

“Con el permiso de sus señoras, pero a mí me enamoraron. Perdón, pero a mí no me cantan. ¿Ustedes a sus mujeres les cantan al oído?”, lanzó la empresaria, haciendo que uno de los cantantes que comente que muchas de sus composiciones estaba dedicada a sus novias y provocando una divertido enojo del conductor. “Bueno, bueno, bueno. Estás diciendo el pedido de tu mujer, pero acá estás en televisión y estoy yo. A mí ni siquiera mi pidió que le cante”, reaccionó, con humor.

Tinelli: "Voy a aprender a cantar. Mañana comienzo". G-plus

“Es un amor eterno asegurado que te canten así todos los días, así que yo estoy fascinada”, siguió Guillermina, haciendo que Marcelo acepte el desafío. “Voy a aprender a cantar. Mañana comienzo”, lanzó él, pero ella lo consoló con un “vos vas por otro lado, mi amor”.

¡Escenas de la vida conyugal en Genios de la Argentina entre Guillermina Valdés y Tinelli!