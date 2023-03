Divertido comentario de Wanda Nara al escuchar a un participante de MasterChef hablar de todos los países que conoció: "Casi que tenés más millas que yo"

Divertida con los participantes que se anotaron en MasterChef, Wanda Nara no duda en pasar por la cocina de cada uno para distenderlos y conocerlos un poco más antes de presentar sus platos ante Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Y en medio de su ida y vuelta con Aquiles González Sviatschi, la conductora lanzó un desopilante comentario.

Así fue el ida y vuelta de Wanda y Aquiles en el programa de Telefe:

Wanda: -Tenés 19 años y hacés siempre platos internacionales.

Aquiles: -Ponele.

W: -¿Viajaste mucho?

A: -Gracias a Dios, sí. Con mi familia nos encanta viajar.

W: -¿Por dónde?

A: -Estuve por varios lados. Ahora, mi último viaje fue a Israel.

W: -¡Ay, qué lindo!

A: -Muy lindo. También estuve en España, Inglaterra, Estados Unidos, México…

W: -Casi que tenés más millas que yo.

A: -(Se ríe) no creo. Creeme que no creo.

UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF SONROJÓ A GERMÁN MARTITEGUI AL CONTARLE QUE SOÑÓ CON ÉL

Sin tapujos para contestar las preguntas de Wanda Nara en MasterChef, Silvana Díaz sonrojó a Germán Martitegui frente a todos los presentes al contarle que soñó con él.

“Soñé con Germán”, confesó la participante. A lo que Damián Betular le imprimió su característico humor a la situación: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”.

“¡Ya empezamos!”, atinó a responder Martitegui, entre risas, mientras la conductora buscaba indagar más sobre los detalles de ese sueño.

"SOÑÉ CON GERMÁN. SENTÍA LA VOZ CLARITA DE ÉL QUE ME GRITÓ ‘SILVANA’ Y YO ME INCORPORÉ, ME LEVANTÉ DE LA CAMA Y DIJE 'AY, ME ESTÁ LLAMANDO MARTITEGUI'". G-plus

“Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló la concursante.

Y cerró con un fuerte sincericidio: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.