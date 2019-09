La divertida respuesta de Laurita Fernández a los canjes de productos para bebé: "Quién dice más adelante..."

Una vez más Laurita Fernández (27) y Nicolás Cabré (39) fueron el foco de rumores de embarazo. Como siempre, la actriz de Departamento de Soltero salió a negarlos con la simpatía que la caracteriza. En diálogo con Ángel de Brito para El Espectador, su programa de CNN Radio, Laurita descartó estar en la dulce espera y afirmó: “No sé de dónde lo sacan”.

Al día siguiente, el periodista compartió en Twitter imágenes de ella y Cabré caminando frente a un local de muebles para chicos y comentó: "Cabré y Laurita viendo cunas en Norcenter, con Rufina". Y si bien la versión fue desacreditada por la bailarina en otras entrevistas, lo cierto es que algunos empresarios y emprendedores quisieron sacar provecho de la situación, según ella misma se encargó de exponerlo en su Instagram Stories.

"Me llegaron un montón de mensajes hermosos, que se los recontra agradezco. Eran buena onda, como que me veían más luminosa, que los cachetes y la cara más redonda, ja, ja. No sé, es la misma cara de siempre”. G-plus

Así fue que a través de tres videos, Laurita bromeó: “Volvieron a decir por décima vez que estoy embarazada. O sea, no. Me llegaron un montón de mensajes hermosos, que se los recontra agradezco. Eran buena onda, como que me veían más luminosa, que los cachetes y la cara más redonda, ja, ja. No sé, es la misma cara de siempre”.

Para cerrar, Laurita Fernández estalló a carcajadas: “Lo más gracioso es que me empezaron a escribir por muchos canjes para cosas de bebé, que por el momento no voy a necesitar, pero quién dice más adelante… ¡Buena onda! Besos”.