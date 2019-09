La divertida reacción de Tinelli cuando Lola le contó que Yanina Latorre le aconsejó ver su cha cha pop de 2017 antes de bailar

El paso de Yanina Latorre por Bailando 2017 es recordado por algunas de sus más picantes peleas, más allá de sus coreografías. Y Lola Latorre reveló en la gala del jueves del Súper Bailando 2019 que su madre la ayuda con las previas y que incluso le da consejos de baile, algo que provocó un desopilante comentario de Marcelo.

“Me manda un mensaje donde me dice ‘mirá mi cha cha’, el que bailó hace unos años”, comentó la joven con humor, y el conductor no pudo más. “¡No! ¡Pará! ¡Sos una cara rota! Te quiero, pero vos no podés mostrarle eso a tu hija, como diciendo ‘acá llegó una grosa, como Eleonora Cassano o Piquín’”, lanzó, mientras Yanina aseguraba que aquella vez le había ido bien.

“Se sacó 20 puntos y me hacía así con las piernas. ¡Era un loco la mujer, no sabés! Yo no soy profesional, pero mirar a Yanina...”, siguió Lola, ácida, mientras la angelita no paraba de reírse. “Igual cuando puse el video y me vi, soy consciente y me dio vergüenza”, acotó la panelista.