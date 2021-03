La divertida reacción de Claudia Villafañe por las críticas al precio de sus ñoquis: "¡Dejate de hinchar, son seis porciones!"

La promoción de Los Ñoquis de la Tata que hizo Claudia Villafañe se agotó a horas de su lanzamiento, y las 500 raciones a 3.500 pesos generaron una gran polémica en las redes sociales. Tan grande fue el revuelo que Dalma Maradona salió a bancar a su madre con un estridente tweet: “Qué alegría me da que se agotaron todas las box de ñoquis de la Tata. Y para los IDIOTAS que dijeron cualquier cosa... ¡Gracias! ¡Gracias por ayudar a agotar el stock!”.

Y tras mantenerse en silencio, Claudia dio una charla en el teatro municipal de Escobar, de la que también participó Sergio Goycochea, y a la salida se refirió al escándalo en una nota con Intrusos. Con un ramo de flores en sus manos, la ganadora de MasterChef Celebrity se retiró raudamente de la sala, y fue irónica cuando el periodista le preguntó por las pastas: “¿Si traje los ñoquis acá? Tenés que comprarlos”.

“¡Dale! ¿Vos también con eso? Son seis porciones, dejate de hinchar…” G-plus

“¡Están muy caros!”, se quejó Pablo Layús con picardía. Entre indignada y cómplice, Claudia replicó: “¡Dale! ¿Vos también con eso? Son seis porciones, dejate de hinchar…”. Implacable, Layús insistió: “Pero 3.500 pesos”.

“Bueno, te hago una porción para vos nada más. Hago que te vendan una porción sola y listo, así no tenés que pagar tanto. Y no me tenés que decir que estoy linda para que te de una nota”, afirmó Claudia Villafañe al subirse a su camioneta y dejar atrás la controversia por el valor de su plato casero.