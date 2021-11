La divertida justificación de Belu Lucius tras decir mal una palabra en Pasapalabra: "Tengo el don de inventar"

Belu Lucius hizo gala de su humor y sus ocurrencias en Pasapalabra: la instagramer dijo mal una palabra en el segmento del Tutti Frutti y la justificación que le dio a Iván de Pineda fue desopilante.

"Libertimento", dijo Belu, cuando el conductor le pidió que diga una palabra que empiece con L y termine en "to". Al advertir el error, Iván le comentó: "¿Libertimento? Libertinaje o divertimento".

Mirando a cámara con simpatía, Lucius se excusó: "Mirá, yo quiero que sepas que tengo una particularidad. Tengo un don y no lo dije nunca".

"No solamente Moria Casán inventa palabras, yo también. Lo digo y me emociono", bromeó Belu Lucius, tras responder el Tutti Frutti con una palabra que no existe.

EL DÍA QUE IVÁN DE PINEDA SE INDIGNÓ Y CASI SE VA DE PASAPALABRA

Meses atrás, a un participante de Pasapalabra le jugaron en contra los nervios e Iván de Pineda no pasó por alto la fallida performance de uno de los equipos.

Todo comenzó con el juego ¿Dónde estás? Donde los concursantes ponen a prueba su memoria. Allí, producto de la ansiedad, ninguno de los que participaban pudieron pasar a la segunda opción, de las nueve que deben completar.

Y lejos de mostrarse tranquilo, Iván no pudo contener la frustración por lo sucedido: "Chau, me fui. ¡Decime la 4!", gritó el presentador, quien casi abandona el estudio, "indignado" por el episodio, y con risas cómplices para los presentes.