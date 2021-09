La divertida imitación de Pampita al contar cómo duerme su beba de un mes: "No entiendo cómo hace para no caerse para atrás"

Enamorada de su beba y de todos los gestos con la que la sorprende día a día desde hace un mes, Carolina “Pampita” Ardohain no pudo evitar enternecerse al ver un video de Ana –su hija, fruto de su relación con Roberto García Moritán- durmiendo.

“A veces duerme así, no sé cómo hace con el hueso y no se cae para atrás. No entiendo cómo hace. Si está durmiendo así, ¿no se cae el brazo para atrás?”, se preguntó la conductora de Pampita Online, imitando con sus manos la posición que adopta su pequeña.

“Su carita es igual a la ecografía 3D o 4D. Estamos embobados, esa panza… ¡ay, Dios! ¡No paro de besarla!”, cerró la modelo, sin escatimar en halagos para la nueva integrante de la familia que conquistó el corazón de todos.