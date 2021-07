La divertida humorada de Jimena Barón sobre su amistad con Pampita: "Me viene bárbaro porque mi casa es horrible y la de ella es espectacular"

La Academia le dio la oportunidad a Jimena Barón de conocer personalmente a Pampita, y viceversa. Las jurados se conocían a través de los medios, pero nunca imaginaron que en tan poco tiempo podrían entablan tan estrecha y cómplice amistad.

En pleno móvil con Ángel de Brito, la actriz y cantante dio detalles de su vínculo por fuera de la pantalla con su compañera, con humoradas y pícaros sincericidios incluidos.

"Con Pampita están íntimas. Yo pensé que se iban a llevar bien, pero no que iban a tener tanta onda", le comentó el conductor de LAM a Jimena, quien respondió revelando un divertido, y poco habitual, accionar que tiene Pampita con ella: "Estamos íntimas, es insólito. Aparte, Pampita me hace videollamada. Es como una Kardashian. Ella a mitad del día me hace una videollamada por FaceTime y me cuenta cosa. ¡Es espectacular! Eso es medio yankee. Nadie te llama directo, pero Caro sí. Todo el tiempo. La amo".

"Estamos íntimas, es insólito. Aparte, Pampita me hace videollamada. Es como una Kardashian. Ella a mitad del día me hace una videollamada por FaceTime y me cuenta cosa. ¡Es espectacular!". G-plus

En esa línea íntima, pero en tono de humor, Barón bromeó con su amistad con Carolina: "Nuestros hijos van juntos a natación, se hicieron amigos. A mí me viene bárbaro, porque mi casa es horrible y la de ella es espectacular. Tiene casa de fin de semana. Yo el fin de semana no sé qué hacer. Es bárbara esta amistad. Estoy a nada de sacarme fotos en su casa. Yo ya estoy yendo a su otra casa, la de zona norte".

Más sobre este tema Jimena Barón, sobre el abandono de su padre y su relación con Daniel Osvaldo: "No es casualidad que después yo tenga un hijo con una persona como él"

Corriéndose de los pícaros comentario, Jimena Barón terminó el tema hablando seriamente de su relación con Pampita y destacando la buena onda instantánea que "pegó" con su compañera del jurado de La Academia: "Hablando fuera de chiste, me parece una mina divina. Estamos amigas. Es muy amorosa. No me lo esperaba. Viste que uno a veces escucha cosas, o se hace una imagen. Ella es una mina con personalidad muy fuerte, yo también. Y dije 'ya veo que estamos todo el año sacándonos chispas'. Y no. Es amor puro".